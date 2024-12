BCE: une nouvelle baisse en janvier est probable selon CPR AM

(AOF) - "Comme cela était anticipé, la BCE a baissé ses taux directeurs pour la 4ème fois par une nouvelle décision prise à l’unanimité", constate Juliette Cohen, stratégiste chez CPR AM. "La révision à la baisse des perspectives d’inflation et des risques désormais plus équilibrés sur l’inflation rendent une nouvelle baisse en janvier probable", estime-t-elle. Selon elle la BCE a supprimé du communiqué l'engagement de "conserver les taux directeurs à un niveau suffisamment restrictif aussi longtemps que nécessaire, pour atteindre cet objectif".

Si la décision de baisser les taux de 25 points de base a été prise à l'unanimité, une baisse de 50 points de base a également été discutée par le conseil.

Juliette Cohen souligne que les prévisions d'inflation de la BCE sont revues à la baisse pour 2024 et 2025 par rapport aux prévisions de septembre et que les prévisions de croissance sont revues à la baisse sur tout l'horizon de projection. Cependant l'inflation core est inchangée pour 2024 et 2025 et attendue à 1,9% en 2026 et 2027.