BCE : " Un nouvel assouplissement nous paraît être la mesure appropriée " (ABN Amro IS)
information fournie par AOF 16/12/2025 à 17:30

(AOF) - "Les indices PMI de la zone euro sont inférieurs aux attentes, en raison d’un affaiblissement de l’indice des services et d’une contraction accrue de la composante manufacturière. L’Allemagne est à l’origine de cette surprise négative, tandis que la France y a contribué positivement. Cette croissance atone pourrait modérer le débat sur une éventuelle hausse des taux évoquée par Schnabel la semaine dernière", considère Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

"Dans l'ensemble, nous anticipons une position relativement neutre lors de la réunion de décembre, sous l'effet de deux facteurs contradictoires : une activité manufacturière en contraction et des pressions inflationnistes persistantes dans le secteur des services", résume Christophe Boucher.

Avant de poursuivre: "Nous estimons que la pause observée par la BCE est excessivement restrictive à ce stade. Un nouvel assouplissement nous paraît être la mesure appropriée afin de soutenir la reprise de la zone euro dans un contexte de faible productivité".

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

