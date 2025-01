BCE : "Nous prévoyons que le taux de dépôt sera de 2% en juin 2025" (DWS)

"Nous ne prévoyons aucun changement dans la communication sur la politique monétaire : l'accent restera porté sur la dépendance aux données, ce qui est logique étant donné les fortes incertitudes politiques et commerciales. De nouvelles baisses de taux sont attendues. Les avis au sein de la BCE restent partagés sur le niveau auquel les taux directeurs pourraient encore baisser. Nous considérons cependant qu'atteindre un niveau de taux neutre est un objectif intermédiaire important et prévoyons que le taux de dépôt sera de 2,0 % en juin 2025", indique DWS.

