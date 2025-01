BCE : "Nous confirmons notre scénario de cinq baisses supplémentaires de taux" ( Swiss Life AM)

(AOF) - "La BCE poursuit la baisse de ses taux directeurs alors que la Fed appuie sur le bouton pause. La mauvaise tenue de la conjoncture européenne justifie la poursuite de ce cycle", soutient Maxime Mura, gérant Taux et Crédit IG de Swiss Life Asset Managers France. Il ajoute que les risques potentiels, évoqués par Christine Lagarde, lors de la conférence de presse, d'inflation de second tour et d'aggravation possible des tensions géopolitiques ne lui paraissent pas en mesure de remettre en cause le desserrement monétaire au cours des prochains mois.

"Malgré le maintien de l'inflation sur les services à des niveaux élevés, nous confirmons ainsi notre scénario de cinq baisses supplémentaires de taux à venir jusqu'à la rentrée de septembre", affirme Maxime Mura.

S'agissant du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le gérant développe : "Le nouveau président américain souhaite que la Fed maintienne des taux bas. Il devra ainsi s'assurer que les barrières douanières ne provoquent pas un rebond de l'inflation aux Etats-Unis et une relance de la guerre commerciale avec l'Europe".