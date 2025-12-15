BCE : " Le cycle de baisse des taux touche à sa fin" (Carmignac)

(AOF) - "A la différence de la Fed, les marchés n'anticipent pas de baisse de taux de la part de la BCE lors de la réunion de jeudi", soutient Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Selon lui, le narratif dominant est que le cycle de baisse des taux touche à sa fin et que la dynamique de croissance européenne repose désormais largement sur la politique budgétaire.

Les nouvelles prévisions, qui s'étendront désormais jusqu'en 2028, devraient faire apparaitre une croissance supérieure au potentiel, proche de 1,4%, ainsi qu'une inflation à 2%, soit au niveau de la cible.

Ces projections envoient un double message : l'économie de la zone progresse dans la bonne direction, mais une politique monétaire plus restrictive pourrait se profiler à moyen terme.

"Le 18 décembre, Christine Lagarde devrait réaffirmer l'approche de la BCE selon laquelle les décisions sont réévaluées à chaque réunion du Conseil des gouverneurs et guidées par l'évolution des indicateurs économiques. Le nouveau jeu de prévisions de croissance et d'inflation également attendu à cette occasion devrait venir renforcer cette orientation", conclut Kevin Thozet.