BCE: baisse des taux directeurs de 25 points de base information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 14:23









(CercleFinance.com) - Le conseil des gouverneurs de la BCE annonce avoir décidé d'abaisser de 25 points de base ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal, à respectivement 2,25%, 2,40% et 2,65% à compter du 23 avril.



'Tant l'inflation globale que l'inflation sous-jacente se sont ralenties en mars', explique-t-il, soulignant aussi que les perspectives de croissance se sont détériorées du fait de l'intensification des tensions commerciales.



'Compte tenu, singulièrement, du contexte actuel d'incertitudes exceptionnelles, nous suivrons une approche s'appuyant sur les données pour déterminer, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire', précise le conseil.



Les portefeuilles du programme d'achats d'actifs et du programme d'achats d'urgence face à la pandémie se contractent à un rythme mesuré et prévisible, car l'Eurosystème ne réinvestit plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.