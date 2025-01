BCE: baisse de taux de 25 points de base information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'abaisser à nouveau ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, à respectivement à 2,75%, 2,90% et 3,15%, décision qui prendra effet le 5 février.



'L'inflation devrait revenir au niveau de l'objectif du conseil des gouverneurs de 2% à moyen terme dans le courant de l'année. La plupart des mesures de l'inflation sous-jacente laissent entrevoir une stabilisation durable de l'inflation autour de l'objectif', explique-t-il.



En outre, les portefeuilles des programmes d'achats d'actifs et d'achats d'urgence face à la pandémie 'se contractent à un rythme mesuré et prévisible, car l'Eurosystème ne réinvestit plus les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance'.



Le 18 décembre dernier, les banques ont remboursé les encours résiduels des emprunts effectués dans le cadre des opérations ciblées de refinancement à plus long terme, ce qui a mis fin à cette partie du processus de normalisation du bilan.





