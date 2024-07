BBVA valide l'augmentation de capital nécessaire à l'OPA sur Sabadell

Les locaux de la banque catalane Sabadell à Barcelone, le 5 octobre 2017. ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Les actionnaires de la banque espagnole BBVA ont validé vendredi l'augmentation de capital proposée par le groupe, préalable nécessaire au lancement de l'offre publique d'achat hostile sur sa concurrente Sabadell, à laquelle le gouvernement Sánchez est opposé.

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont donné leur feu vert à cette opération à une écrasante majorité de 96%, a précisé dans un communiqué la deuxième banque espagnole, qui salue "une étape très importante".

Cette décision va permettre l'émission d'un maximum de 1,126 milliard de nouvelles actions, d'une valeur de 0,49 euros - soit une augmentation de capital potentielle de 552 millions d'euros. Le montant final dépendra du nombre d'actionnaires de Sabadell qui accepteront l'OPA.

Le feu vert des actionnaires était nécessaire pour permettre à BBVA de financer son offre d'achat, annoncée le 9 mai, le groupe bancaire ayant choisi de mener à bien l'opération via un échange d'actions (un titre nouveau de BBVA contre 4,83 titres Sabadell) et non en numéraire.

"Nous avons pleinement confiance dans le succès de cette opération, qui représente un engagement clair envers l'Espagne et ses PME. L'union avec Banco Sabadell donnera naissance à une entité plus forte et plus rentable, et avec une plus grande capacité à accompagner les familles et les entreprises dans leurs futurs projets", a déclaré le président de BBVA, Carlos Torres.

"Les actionnaires de BBVA obtiendront des retours sur investissement élevés avec une consommation de capital limitée, tandis que les actionnaires de Banco Sabadell obtiendront une prime très attractive et une participation de 16% dans l'entité issue de la fusion", explique le groupe bancaire.

Cette OPA, censée donner naissance à un géant bancaire européen, se heurte à l'opposition frontale des dirigeants de Sabadell, quatrième banque du pays, qui avaient déjà refusé une fusion avec BBVA en 2020 et souhaitent maintenir le groupe hors du giron de ses concurrents.

Elle est également rejetée par le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, qui redoute que ce rapprochement ne réduise la concurrence, avec des effets "dommageables" pour les consommateurs. L'exécutif "aura le dernier mot" sur l'opération, a prévenu le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo.