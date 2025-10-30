BBVA-Bénéfice net -3,7% au T3, la baisse des taux directeurs compense l'augmentation des marges

BBVA BBVA.MC a affiché jeudi une baisse de 3,7% de son bénéfice net du troisième trimestre, la hausse des revenus des prêts ayant été compensée par la chute du peso mexicain et la baisse des gains commerciaux en Espagne, où le groupe a récemment échoué dans son offre publique d'achat sur Sabadell SABE.MC .

Après avoir dépassé les 100 milliards d'euros en valeur de marché, la deuxième banque de la zone euro a enregistré mercredi un bénéfice net de 2,53 milliards d'euros pour la période allant de juillet à septembre. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à un bénéfice net de 2,57 milliards d'euros.

Cependant, les revenus nets d'intérêts - la différence entre les revenus sur les prêts moins les coûts des dépôts - ont augmenté de 13,2% en glissement annuel au cours du trimestre à 6,64 milliards d'euros, au-dessus des prévisions des analystes de 6,43 milliards d'euros, grâce à une solide dynamique de croissance sous-jacente des prêts.

En juillet, BBVA a présenté un plan quadriennal visant des bénéfices cumulés de 48 milliards d'euros sans Sabadell, soutenus par la croissance des prêts au Mexique et en Espagne.

Au début du mois, BBVA n'a pas réussi à convaincre les actionnaires de Sabadell de soutenir son offre publique d'achat hostile de 16,32 milliards d'euros, mettant ainsi fin à une bataille de près de 18 mois qui est devenue l'une des opérations les plus litigieuses de ces dernières années dans le pays.

