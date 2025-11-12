Bayer voit sa perte nette se réduire sensiblement au troisième trimestre

(AOF) - Bayer (+3,44%, à 28,37 euros) se distingue à la Bourse de Francfort après la publication de résultats trimestriels encourageants et le maintien des objectifs annuels. Au troisième trimestre, Bayer a vu son chiffre d’affaires reculer de 3,09%, à 9,66 milliards d’euros, soit légèrement au-dessus des attentes des analystes de Jefferies (9,576 milliards d’euros), et un peu sous celles du consensus (9,724 milliards d’euros). La perte nette du groupe est passée de 4,183 milliards d’euros au troisième trimestre 2024, à 963 millions d’euros un an plus tard.

Parallèlement, l'Ebitda du géant allemand de la santé et de l'agrochimie s'est élevé à 1,511 milliard d'euros, soit 19% de mieux que les attentes de Jefferies. Cette bonne performance a été notamment soutenue par la division Crop Sciences dont les ventes et l'Ebitda ont été nettement supérieurs aux prévisions.

Au niveau des perspectives, Bayer a confirmé viser un Ebitda annuel entre 9,2 et 9,7 milliards d'euros, là les analystes de la banque d'investissement américaine l'attendent à 9,3 milliards d'euros. Au point médian, ces données correspondent à un quatrième trimestre à 1,749 milliard d'euros, là où les analystes tablent sur 1,849 milliard d'euros. Le seul ajustement des objectifs concerne la division Consumer Health dont les ventes sont désormais attendues entre -1 et +1%, contre de +2 à +5% auparavant.

Bill Anderson, le président-directeur général du groupe, a déclaré : " globalement, dans une année charnière, nous sommes en bonne position pour atteindre les objectifs 2025 du groupe, que nous avons relevés le trimestre dernier ". Concernant les litiges aux Etats-Unis, il a également ajouté : " nous sommes convaincus que notre stratégie à plusieurs volets est la bonne. En la faisant progresser, nous ajusterons en continu nos approches de résolution. Dans l'ensemble, nous savons que nous abordons une phase cruciale et très dynamique ".

Le groupe a augmenté ses provisions au cours du trimestre face à une légère hausse des plaintes liées au glyphosate et l'annonce de plusieurs accords amiables récents.

Jefferies est resté à Conserver sur le titre Bayer, en maintenant son objectif de cours à 25 euros.

