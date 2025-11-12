 Aller au contenu principal
CAC 40
8 240,21
+1,03%
Bayer voit sa perte nette se réduire sensiblement au troisième trimestre
information fournie par AOF 12/11/2025 à 10:38

(AOF) - Bayer (+3,44%, à 28,37 euros) se distingue à la Bourse de Francfort après la publication de résultats trimestriels encourageants et le maintien des objectifs annuels. Au troisième trimestre, Bayer a vu son chiffre d’affaires reculer de 3,09%, à 9,66 milliards d’euros, soit légèrement au-dessus des attentes des analystes de Jefferies (9,576 milliards d’euros), et un peu sous celles du consensus (9,724 milliards d’euros). La perte nette du groupe est passée de 4,183 milliards d’euros au troisième trimestre 2024, à 963 millions d’euros un an plus tard.

Parallèlement, l'Ebitda du géant allemand de la santé et de l'agrochimie s'est élevé à 1,511 milliard d'euros, soit 19% de mieux que les attentes de Jefferies. Cette bonne performance a été notamment soutenue par la division Crop Sciences dont les ventes et l'Ebitda ont été nettement supérieurs aux prévisions.

Au niveau des perspectives, Bayer a confirmé viser un Ebitda annuel entre 9,2 et 9,7 milliards d'euros, là les analystes de la banque d'investissement américaine l'attendent à 9,3 milliards d'euros. Au point médian, ces données correspondent à un quatrième trimestre à 1,749 milliard d'euros, là où les analystes tablent sur 1,849 milliard d'euros. Le seul ajustement des objectifs concerne la division Consumer Health dont les ventes sont désormais attendues entre -1 et +1%, contre de +2 à +5% auparavant.

Bill Anderson, le président-directeur général du groupe, a déclaré : " globalement, dans une année charnière, nous sommes en bonne position pour atteindre les objectifs 2025 du groupe, que nous avons relevés le trimestre dernier ". Concernant les litiges aux Etats-Unis, il a également ajouté : " nous sommes convaincus que notre stratégie à plusieurs volets est la bonne. En la faisant progresser, nous ajusterons en continu nos approches de résolution. Dans l'ensemble, nous savons que nous abordons une phase cruciale et très dynamique ".

Le groupe a augmenté ses provisions au cours du trimestre face à une légère hausse des plaintes liées au glyphosate et l'annonce de plusieurs accords amiables récents.

Jefferies est resté à Conserver sur le titre Bayer, en maintenant son objectif de cours à 25 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BAYER
28,600 EUR XETRA +4,27%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 10:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

