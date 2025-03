Bayer: va présenter ses avancées autour de la ménopause information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Bayer annonce qu'il présentera des résultats de recherche supplémentaires issus de deux étude de phase III portant sur l'élinzanétant pour le traitement des symptômes de la ménopause, à l'occasion du Congrès de la Société européenne de gynécologie (ESG), du 19 au 22 mars à Riga (Lettonie).



Ces résultats porteront notamment sur l'impact des troubles du sommeil sur la santé et la qualité de vie des femmes, ainsi que sur l'effet de l'élinzanétant sur le traitement des symptômes vasomoteurs associés à la ménopause.



Ils seront également analysés en regroupant les données de plusieurs analyses de sous-groupes issues de deux études de phase III portant sur l'élinzanétant.







Valeurs associées BAYER 22,8700 EUR XETRA -0,57%