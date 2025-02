Bayer: va faire plusieurs présentations à l'ECR information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Bayer présentera les avancées de sa gamme complète de radiologie lors du Congrès européen de radiologie (ECR) 2025 qui se tiendra du 26 février au 2 mars 2025 à Vienne, en Autriche.



L'accent sera mis sur les progrès réalisés dans le développement d'agents de contraste et d'injecteurs, ainsi que sur les innovations dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle (IA).



Les premières données détaillées de phase III de l'agent de contraste expérimental pour l'IRM gadoquatrane seront présentées.



Le groupe présentera également les mises à jour du système d'injection MEDRAD TM Centargo CT.



À l'occasion de l'ECR, Bayer va présenter Systalyze, une spin-off du MIT (Massachusetts Institute of Technology) en tant que nouveau partenaire de collaboration sur la plateforme d'innovation en IA (AIIP) de Bayer, qui vise à soutenir les équipes de développement des organisations de soins de santé et des startups de l'idée au lancement de solutions logicielles basées sur l'IA.





