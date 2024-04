Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: une nouvelle Directrice Scientifique chez AskBio information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Bayer annonce qu'Asklepios BioPharmaceutical, une filiale indépendante de Bayer a nommé Mansuo Shannon au poste de Chief Scientific Officer (CSO) de la société.



Mansuo Shannon rejoint AskBio après avoir travaillé pour Prevail Therapeutics une filiale détenue à 100% par Eli Lilly, où elle a également occupé le poste de CSO.



Sous la responsabilité de Gustavo Pesquin, Directeur Général, Mansuo Shannon sera membre de l'équipe de direction d'AskBio et dirigera l'organisation de la R&D.



Le co-fondateur et ancien directeur scientifique R. Jude Samulski reste membre du conseil d'administration d'AskBio.



' En tant que cadre pharmaceutique et biotechnologique chevronné ayant travaillé sur une gamme impressionnante de modalités thérapeutiques, son expérience sera inestimable alors que notre société continue à progresser en tant que leader de la thérapie génique', a déclaré Gustavo Pesquin.



'Je suis persuadé que la vaste expérience de Mansuo dans le domaine des maladies neurodéveloppementales et neurodégénératives, en particulier, nous rapprochera de notre vision stratégique qui consiste à créer une nouvelle réalité pour les personnes atteintes de maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement efficace.'





