Bayer: soumet des demandes d'homologation pour un nouvel herbicide information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 17:27









(Zonebourse.com) - Bayer annonce avoir soumis des demandes d'enregistrement pour son herbicide innovant icafolin-méthyl dans l'Union européenne, après des dépôts récents au Brésil, aux États-Unis et au Canada.



Ce produit inaugure le premier nouveau mode d'action post-émergence contre les mauvaises herbes dans les grandes cultures depuis plus de 30 ans.



Icafolin se distingue par des propriétés chimiques inédites permettant des doses plus faibles, des applications ciblées, et une compatibilité avec des solutions existantes comme le glyphosate. Le groupe met en avant un profil de sécurité et de durabilité élevé, répondant aux critères de sa nouvelle approche R&D CropKey, qui intègre efficacité, impact environnemental et ergonomie pour l'agriculteur.



Le bureau d'études de Bayer souligne qu'Icafolin permettrait une lutte plus efficace contre les résistances, tout en soutenant les pratiques de semis direct et de réduction du travail du sol.



Le lancement initial est prévu à partir de 2028 au Brésil, où le modèle opérationnel DSO a permis d'accélérer les démarches réglementaires. Le potentiel de ventes annuelles est estimé à 750 millions d'euros.





Valeurs associées BAYER 28,2050 EUR XETRA -1,29%