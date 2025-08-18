Bayer règle les affaires de Sky Valley concernant les produits chimiques PCB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bayer BAYGn.DE a déclaré lundi que son unité Monsanto avait conclu des accords de principe avec plus de 200 plaignants pour résoudre les affaires de responsabilité du produit Sky Valley Education Center liées au produit chimique PCB.

Bayer a déclaré que les termes des accords concernant la pollution de l'environnement par les PCB, abréviation de polychlorobiphényles, étaient confidentiels et soumis à l'approbation des accords de règlement définitifs par les parties.

Le coût des règlements supplémentaires a été couvert par la provision pour litiges concernant les PCB constituée au cours du deuxième trimestre , a ajouté la société.

Les précédents verdicts défavorables dans le litige du Sky Valley Education Center n'ont pas été couverts par l'accord et restent en appel, a ajouté Bayer.