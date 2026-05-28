Bayer recule, des procureurs veulent interdire le glyphosate au Brésil

Bayer cède du terrain à la Bourse de Francfort (-1,99%, à 37,36 euros). Selon Bloomberg, des procureurs brésiliens militent pour interdire l'utilisation du glyphosate.

Le média explique qu'une division spéciale du parquet chargée de la protection des droits des travailleurs a déposé une action en justice visant à interdire l'enregistrement des produits contenant du glyphosate et ses dérivés. Bloomberg ajoute que la plainte cherche également à faire interdire l'autorisation de production, d'exportation, d'importation, de vente et d'utilisation de cette substance active de ses composés, invoquant des risques pour la vie humaine.

Le Brésil est l'un des plus grands consommateurs de pesticides au monde, et le glyphosate y est l'herbicide le plus utilisé. Il s'agit par conséquent d'un marché particulièrement important pour le chimiste allemand.

De son côté, UBS indique que ça n'est pas la première fois que des procureurs régionaux brésiliens tentent de faire interdire l'utilisation du glyphosate. En 2019 déjà, une telle plainte avait déjà été déposée, mais l'affaire avait été finalement classée.

Pour la banque suisse, à l'instar des précédentes tentatives de poursuites, les risques liés à la procédure en cours sont limités. Les analystes précisent que l'agence sanitaire brésilienne a déclaré publiquement que l'article récemment rétracté n'avait pas joué un rôle central dans l'évaluation du glyphosate et qu'il n'impactait en rien l'évaluation sanitaire du Brésil concernant son utilisation.

En outre, toujours selon UBS, le retrait du glyphosate du marché ferait peser des risques considérables sur la production agricole du pays. Le soja et le maïs résistants au glyphosate, associés aux techniques de culture qui y sont liées, ont été les principaux moteurs de la croissance de la production agricole brésilienne depuis leur introduction en 2005 et 2011.

Les analystes restent à l'achat du titre Bayer, avec une cible de cours de 52 euros.