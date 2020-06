Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer proche d'un accord à $8-10 mds aux USA sur le Roundup - Handelsblatt Reuters • 23/06/2020 à 12:32









BERLIN, 23 juin (Reuters) - Bayer BAYGn.DE est proche d'un accord pour mettre fin à des milliers de plaintes aux Etats-Unis contre son herbicide à base de glyphosate, le Roundup, accusé de provoquer des cancers, moyennement le versement de 8 à 10 milliards de dollars (7,1 à 8,9 milliards d'euros) au total, rapporte mardi le journal Handelsblatt. Le conseil de surveillance du groupe allemand doit débattre et voter sur ce projet d'accord dans les prochains jours, précise le quotidien économique, citant des sources chez Bayer et parmi les négociateurs. Un porte-parole de Bayer a refusé de commenter cet article de Handelsblatt. Le titre Bayer a pris plus de 6% après la parution de ces informations. (Madeline Chambers à Berlin et Patricia Weiss à Francfort version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées BAYER XETRA +6.13%