Bayer obtient le feu vert de l'UE pour une version moins contraignante d'Eylea
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:29
Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique allemand explique que Bruxelles a autorisé la mise sur le marché d'Eylea 8 mg (aflibercept 8 mg) pour le traitement de l'occlusion de branche veineuse rétinienne (OBVR).
Alors que le traitement de cette pathologie requiert des injections tous les mois, ce schéma thérapeutique a permis aux patients de maintenir leur acuité visuelle au bout de 64 semaines, avec un nombre d'injections deux à trois fois inférieur à celui observé avec Eylea 2 mg.
Dans sa posologie, Eylea 8 mg peut en effet être administré une fois tous les deux mois, après trois à cinq injections mensuelles pour commencer, alors qu'Eylea 2 mg (aflibercept 2 mg) doit être injecté une fois par mois.
Bayer rappelle qu'Eylea 8 mg est aujourd'hui autorisé dans plus de 60 pays pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de l'oedème maculaire diabétique (OMD).
Il s'agit de la troisième indication d'Eylea 8 mg obtenue sur le marché européen.
Valeurs associées
|41,485 EUR
|XETRA
|-1,45%
