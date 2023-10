Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: nouvelles données sur le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - Bayer présentera de nouvelles données issues de ses programmes d'oncologie lors du prochain congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra à Madrid, en Espagne, du 20 au 24 octobre 2023.



Bayer continue de se concentrer sur l'avancement des soins contre le cancer de la prostate, des stades précoces aux stades métastatiques de la maladie, grâce au développement de traitements innovants visant à prolonger la survie, à retarder la progression de la maladie et à permettre aux patients de continuer à faire les choses qu'ils aiment.



Le laboratoire présentera notamment des résultats sur le darolutamide et sur des traitements combinés ou en couches avec du dichlorure de radium 223 et de l'enzalutamide dans le cancer de la prostate.



Bayer reste également engagé dans la lutte contre le cancer gastro-intestinal. De nouvelles données réelles seront présentées évaluant le traitement séquentiel par régorafénib et trifluridine/tipiracil ± bevacizumab chez les patients atteints de CCRm réfractaire.





