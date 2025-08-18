Bayer : Monsanto règle une partie des litiges avec le Sky Valley Education Center

(AOF) - Bayer a annoncé que sa filiale Monsanto avait conclu des accords de principe avec le Sky Valley Education Center pour la résolution de tous les litiges concernant ce campus basé dans l’État de Washington. Les litiges évoqués représentent plus de 200 plaignants, mais ne concernent pas les précédents verdicts qui sont toujours en appel. Les termes de ces accords de principe sont confidentiels et restent soumis à l’approbation des accords de règlement définitifs par les parties.

Bayer précise que le coût de ces règlements sera couvert par la provision pour litiges constituée au deuxième trimestre.

