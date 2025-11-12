Bayer-Les charges exceptionnelles pèseront sur le bénéfice 2025

Bayer BAYGn.DE a annoncé mercredi s'attendre à des charges exceptionnelles plus élevées en 2025, liées aux provisions pour litiges et aux versements d'indemnités de départ à des cadres dans le contexte de son programme de restructuration en cours.

Dans un communiqué, le laboratoire allemand, fabricant de médicaments, semences et produits phytosanitaires, a précisé prévoir désormais que les éléments exceptionnels pèsent sur l’Ebitda (excédent brut d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), le ramenant entre 3,5 et 4 milliards d’euros, contre une précédente de 2,5 à 3,5 milliards.

Le groupe a également annoncé une hausse de 20,8% de son Ebitda ajusté du troisième trimestre, porté par la division Crop Science et des effets de rapprochement comptable.

L'Ebitda ajusté s'est établi à 1,51 milliard d'euros, au-dessus des 1,28 milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)