 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 202,99
+0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bayer-Les charges exceptionnelles pèseront sur le bénéfice 2025
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 08:51

Bayer BAYGn.DE a annoncé mercredi s'attendre à des charges exceptionnelles plus élevées en 2025, liées aux provisions pour litiges et aux versements d'indemnités de départ à des cadres dans le contexte de son programme de restructuration en cours.

Dans un communiqué, le laboratoire allemand, fabricant de médicaments, semences et produits phytosanitaires, a précisé prévoir désormais que les éléments exceptionnels pèsent sur l’Ebitda (excédent brut d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), le ramenant entre 3,5 et 4 milliards d’euros, contre une précédente de 2,5 à 3,5 milliards.

Le groupe a également annoncé une hausse de 20,8% de son Ebitda ajusté du troisième trimestre, porté par la division Crop Science et des effets de rapprochement comptable.

L'Ebitda ajusté s'est établi à 1,51 milliard d'euros, au-dessus des 1,28 milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BAYER
27,610 EUR XETRA +0,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank