Bayer: lance des tomates résistantes contre le virus ToBRV information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Bayer annonce le lancement en 2025 de nouvelles variétés de tomates résistantes au virus ToBRFV (tomato brown rugose fruit virus), incluant des gènes de résistance empilés offrant une protection renforcée et durable contre les mutations du virus.



Contrairement aux variétés à résistance unique, ces hybrides multi-résistants agissent à différents stades de l'interaction plante-virus, réduisant les risques de contournement par des souches mutantes.



Lors de deux essais en conditions de forte pression virale, les nouvelles variétés ont maintenu leur résistance, là où les variétés non résistantes ont montré des symptômes sévères.



Les premiers hybrides disponibles incluent Ferreira (tomate rouge beef) et Futumaru (tomate rose beef). D'autres segments suivront : grappe large, moyenne, cocktail et prune cerise.



Bayer confirme la performance agronomique de ces variétés, qui visent à préserver les rendements et la qualité, tout en protégeant les revenus des producteurs.





Valeurs associées BAYER 25,2950 EUR XETRA +1,34%