Bayer: la filiale Vividion rachète Tavros Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - Vividion Therapeutics, une filiale de Bayer, a annoncé mercredi l'acquisition de Tavros Therapeutics, une société américaine spécialisée dans l'oncologie de précision.



Vividion - qui collaborait avec Tavros depuis deux ans dans le cadre d'une collaboration stratégique - explique que l'opération va lui permette de renforcer ses capacités en matière d'analyse génomique.



Vividion et Tavros, qui coopéraient déjà dans l'identification des protéines à l'origine du cancer, veulent cette fois travailler ensemble sur les vulnérabilités des cellules tumorales, avec l'objectif de mettre au point des médicaments adaptés.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été communiqués.





Valeurs associées BAYER 19,65 EUR XETRA -0,69%