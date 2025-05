Bayer: la Chine a approuvé un traitement pour la DMLA information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 09:49









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que le Center for Drug Evaluation (CDE) de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) de Chine a approuvé Eylea 8 mg pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (humide) en Chine.



L'approbation est fondée sur les résultats positifs de l'essai de phase III PULSAR à la semaine 48, qui ont démontré une efficacité et une innocuité comparables d'Eylea 8 mg avec des intervalles de traitement de 3 ou 4 mois (12 ou 16 semaines) par rapport au traitement standard d'Eylea 2 mg avec un intervalle fixe bimensuel (toutes les 8 semaines).



' En s'appuyant sur la norme thérapeutique élevée d'Eylea 2 mg, les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge humide ont désormais la possibilité de bénéficier d'Eylea 8 mg avec de longs intervalles de traitement tout en bénéficiant de gains de vision durables, d'un contrôle des fluides rapide et résilient et d'une innocuité comparable à celle d'Eylea 2 mg. ' a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, Stratégie mondiale des produits et commercialisation, et membre de l'équipe de direction des produits pharmaceutiques de Bayer.



Eylea 8 mg a été approuvé à ce jour dans plus de 50 marchés pour le traitement de la DMLA et de l'OMD. D'autres demandes réglementaires pour Eylea 8 mg sur d'autres marchés sont en cours.





