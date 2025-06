Bayer: l'UE a approuvé un traitement pour la DMLA et l'OMD information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 09:58









(CercleFinance.com) - La Commission européenne (CE) a approuvé Eylea 8 mg avec des intervalles de traitement prolongés allant jusqu'à 6 mois pour le traitement de deux maladies rétiniennes majeures, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (humide) et la déficience visuelle due à l'oedème maculaire diabétique (OMD).



Eylea 8 mg est le premier et le seul traitement anti-facteur de croissance endothéliale vasculaire (VEGF) dans l'UE avec des intervalles de traitement allant jusqu'à 6 mois pour les patients atteints de DMLA et d'OMD.



La décision de la CE est basée sur des résultats positifs supplémentaires de la phase d'extension ouverte de la troisième année des essais cliniques pivots PULSAR dans la DMLA et PHOTON dans l'OMD.



' L'allongement des intervalles de traitement avec Eylea 8 mg peut réduire considérablement la fréquence des injections et des visites en clinique pour les patients sans compromettre l'efficacité ', a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, Stratégie mondiale des produits et commercialisation, et membre de l'équipe de direction des produits pharmaceutiques de Bayer.



' Cela se traduit par une diminution du fardeau de la maladie pour les patients et peut améliorer l'observance du traitement'.



Eylea™ 8 mg (aflibercept 8 mg) a été approuvé à ce jour dans plus de 60 marchés pour le traitement de la DMLA et de l'OMD.





Valeurs associées BAYER 26,7650 EUR XETRA +1,85%