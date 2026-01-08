Bayer et Soufflé Therapeutics ont signé une collaboration stratégique
Les entreprises collaboreront pour développer un traitement basé sur le siRNA pour une forme de cardiomyopathie dilatée, traitant un sous-ensemble rare de maladies cardiaques.
La collaboration exploitera les technologies intégrées et l'expertise de Soufflé pour livrer un nouveau médicament basé sur le siRNA spécifiquement destiné aux cellules du muscle cardiaque.
" Cette collaboration réunit l'expertise de Bayer en maladies cardiovasculaires avec les technologies intégrées propriétaires de Soufflé afin de développer une nouvelle option potentielle pour les patients confrontés à une maladie cardiaque rare et validera davantage le potentiel de nos technologies à aider un large éventail de patients. " a déclaré Amir Nashat, Sc.D., Directeur Général de Soufflé Therapeutics.
" Notre collaboration avec Soufflé enrichira notre portefeuille de cardiologie de précision grâce à une technologie innovante d'ARNi. " a déclaré Andrea Haegebarth, Ph.D., responsable mondiale de la recherche et du développement précoce en cardiologie, rénale et immunologie à la division pharmaceutique de Bayer.
