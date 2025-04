Bayer: essai de ph.I concluant dans la maladie de Parkinson information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que sa filiale à 100%, BlueRock Therapeutics, a publié dans Nature des données à 18 mois de son essai clinique de phase 1 portant sur le bemdaneprocel, une thérapie cellulaire contre la maladie de Parkinson.



Aucun effet indésirable grave lié au traitement n'a été observé, et l'imagerie PET confirme l'intégration neuronale durable après l'arrêt de l'immunosuppression. Des améliorations motrices ont également été notées.



Le lancement de l'essai de phase 3, exPDite-2, est prévu pour le premier semestre 2025.







Valeurs associées BAYER 20,8100 EUR XETRA -0,69%