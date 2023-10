Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: développement pour la production de riz en Inde information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - Bayer présente un système agricole pour le riz semé directement avec le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau jusqu'à 40%.



Bayer prévoit de porter le riz en semis direct à un million d'hectares, aidant ainsi deux millions de petits exploitants agricoles et leurs familles en Inde d'ici 2030, et de s'étendre aux Philippines à partir de 2024.



En Inde, 75 % de la superficie totale de culture du riz devrait passer aux pratiques de riz semé directement d'ici 2040.



Les avantages du riz semé directement permet une réduction de la consommation d'eau (jusqu'à moins 40%) et une réduction des émissions de gaz à effet de serre (jusqu'à moins 45 pour cent), et une réduction de la disponibilité de la smain-d'oeuvre manuelle (jusqu'à moins 50 pour cent).





