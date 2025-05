Bayer: débute un essai de ph.1 sur la fibrillation atriale information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir débuté un essai clinique de phase I portant sur le 'BAY 3670549', un inhibiteur sélectif du canal potassique GIRK4 destiné au traitement de la fibrillation atriale (FA).



Ce traitement expérimental vise à restaurer rapidement le rythme cardiaque normal sans anesthésie ni choc électrique, réduisant ainsi le temps d'hospitalisation.



L'étude, menée en double aveugle sur des volontaires sains, évaluera sa sécurité, sa tolérance et son activité pharmacologique.



Selon Andrea Haegebarth, responsable R&D cardiovasculaire de Bayer, ce traitement pourrait devenir une alternative rapide et bien tolérée à la cardioversion électrique, encore aujourd'hui traitement de référence malgré ses contraintes.





