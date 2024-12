Bayer: de nouvelles analyses sur l'insuffisance cardiaque information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé que de nouvelles analyses de l'essai de phase III FINEARTS-HF évaluant la finérénone (Kerendia™) chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque (IC) avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) de ≥ 40 % seront présentées lors du Forum sur les essais cliniques cardiovasculaires (CVCT), qui est organisé à Washington du 9 au 11 décembre 2024.



Une nouvelle analyse de FINEARTS-HF a évalué les effets de la finérénone sur la pression artérielle systolique chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et de fraction d'éjection légèrement réduite ou préservée.



Des analyses supplémentaires ont évalué l'impact de la finérénone dans des sous-groupes de patients spécifiques, y compris ceux présentant des événements d'insuffisance cardiaque aggravée en ambulatoire, ainsi que des patients classés selon des niveaux de fraction d'éjection variables et des plages d'indice de masse corporelle.



Une autre analyse a évalué les effets de la finérénone chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. insuffisance cardiaque et fraction d'éjection légèrement réduite ou préservée dans trois essais cliniques de phase III.





