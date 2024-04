Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: collaboration avec Google dans l'IA en radiologie information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Bayer et Google Cloud ont annoncé mardi soir qu'ils avaient l'intention de collaborer dans le développement d'outils d'intelligence artificielle (IA) dédiés au domaine de la radiologie.



Dans le cadre de leur accord, Bayer prévoit d'utiliser les technologies d'IA générative mises au point par Google Cloud dans le cadre de la conception de sa nouvelle plateforme tournée vers les soins de santé.



Le projet - qui vise à faciliter l'analyse de données et rendre les diagnostics plus précis - s'appuiera, entre autres, sur les applications Vertex AI, BigQuery (gestion des données), Healthcare API (traitement des données médicales) et Chronicle (infrastructure cloud) de Google Cloud.



Alors que des milliards de clichés d'imagerie médicale sont produits chaque année, représentant quelque 90% de l'ensemble des données issues du secteur de la santé, les radiologues se retrouvent souvent en situation de 'burnout' en raison de la qualité astronomique de travail à laquelle ils doivent faire face chaque jour, soulignent Bayer et Google Cloud dans un communiqué commun.





