Bayer: baisse de 12% du BPA coeur au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Bayer publie au titre du premier trimestre 2025 un BPA coeur en baisse de 11,7% à 2,49 euros, ainsi qu'un EBITDA avant éléments exceptionnels en recul de 7,4% à 4,08 milliards d'euros, soit une marge de 29,7% contre 32,1% un an auparavant.



Le groupe allemand a vu son chiffre d'affaires rester globalement stable à un peu plus de 13,7 milliards d'euros (-0,1% en organique), un recul en agrochimie ayant été à peu près compensé par des croissances en pharmaceutiques et en santé grand public.



'Notre premier trimestre nous place dans une bonne position pour une année difficile et importante pour l'entreprise', commente son CEO Bill Anderson, ajoutant toutefois 'surveiller de près les incertitudes géopolitiques et économiques actuelles'.



'Sur la base de l'état actuel des annonces de droits de douanes et de nos mesures d'atténuation, nous prévoyons d'en gérer l'impact et confirmons nos perspectives à taux de change constants pour l'ensemble de 2025', ajoute le CFO Wolfgang Nickl.





