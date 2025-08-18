 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 867,48
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bayer: accords de principes sur des litiges liés aux BPC
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 14:10

(Zonebourse.com) - Bayer fait part d'accords de principe conclus par Monsanto pour résoudre toutes les affaires du Sky Valley Education Center, représentant plus de 200 plaignants au total, à l'exception des verdicts défavorables antérieurs qui restent en appel.

Le groupe allemand rappelle que les affaires du Sky Valley Education Center impliquent des allégations de blessures dues à l'exposition à des biphényles polychlorés (BPC) sur le campus de cette école située dans l'État de Washington.

Les modalités sont confidentielles et assujetties à l'approbation de règlement définitifs par les parties. Le coût des règlements supplémentaires est couvert par la provision pour litiges relatifs aux BPC prise au deuxième trimestre.

Valeurs associées

BAYER
27,4050 EUR XETRA +1,33%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ibm (Crédit: Carson Masterson / Unsplash)
    IBM parie sur l'IA pour couvrir le tournoi de tennis de l'US Open
    information fournie par AOF 18.08.2025 14:20 

    (AOF) - IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association ... Lire la suite

  • Le PDG de MTN, Ralph Mupita, à Barcelone, en Espagne, le 3 mars 2025. ( AFP / LLUIS GENE )
    Le géant sud-africain des télécoms MTN sous enquête à Washington
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.08.2025 14:15 

    Le géant sud-africain des télécoms MTN a annoncé lundi faire l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des Etats-Unis pour ses activités actuelles en Iran et passées en Afghanistan, alors que les relations entre Pretoria et Washington sont au plus bas. Premier ... Lire la suite

  • Vue générale de bâtiments détruit à Gaza, le 18 août 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Gaza: les médiateurs font une proposition de cessez-le-feu au Hamas
    information fournie par AFP 18.08.2025 14:07 

    Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a reçu au Caire une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, prévoyant une trêve initiale de 60 jours et la libération en deux étapes des otages, a indiqué lundi un responsable palestinien. ... Lire la suite

  • Des villageois (d) se tiennent près d'un pont alors que le niveau des eaux de crue monte dans le district de Buner, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, le 18 août 2025 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )
    Au Pakistan, la mousson tue à nouveau et ralentit les recherches
    information fournie par AFP 18.08.2025 14:04 

    De nouvelles trombes d'eau ont tué lundi 20 personnes dans le nord du Pakistan, tout en empêchant les secours de sortir de la boue des dizaines de corps toujours ensevelis après un épisode extrême de mousson qui a tué plus de 350 personnes depuis jeudi. Lundi, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank