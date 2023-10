Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: a signé un accord avec Twist Bioscience information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 16:39









(CercleFinance.com) - Bayer a signé un accord avec Twist Bioscience pour accélérer la découverte de médicaments. Cet accord permet à Bayer d'avoir accès au pool de bibliothèques de présentation de Twist Bioscience.



Twist Bioscience Corporation est une société proposant de l'ADN synthétique de haute qualité à l'aide de sa plateforme de silicium. Elle permet de relever les défis spécifiques de la découverte d'anticorps.



Au total, Twist est éligible à recevoir jusqu'à 188 millions de dollars de paiements d'étape cliniques et commerciaux, plus des redevances. En échange, Bayer reçoit les droits exclusifs de licence pour la commercialisation des anticorps dans tous les territoires du monde.





