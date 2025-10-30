 Aller au contenu principal
Baxter chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions du fabricant de produits médicaux Baxter International BAX.N chutent de 15,3 % à 18,98 $, leur niveau le plus bas depuis plus de vingt ans

** La société réduit ses prévisions pour le bénéfice annuel ajusté et la croissance du chiffre d'affaires

** Le bénéfice annuel ajusté devrait se situer entre 2,35 et 2,40 dollars par action; les analystes s'attendent à un bénéfice de 2,44 dollars par action, selon les données compilées par le LSEG

** La société annonce des revenus de 2,84 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 2,88 milliards de dollars prévus

** Le groupe affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 69 cents par action, dépassant les estimations de 60 cents

** La société abaisse ses prévisions de croissance des ventes annuelles à une fourchette de 4 à 5 %

** Les analystes de Citi ont déclaré: "Nous restons préoccupés par plusieurs trimestres de baisse des résultats"

** En incluant le mouvement de la séance, l'action BAX a baissé de ~35% depuis le début de l'année

