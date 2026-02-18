 Aller au contenu principal
Bausch Lomb en léger repli à Wall Street après des résultats trimestriels mitigés
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 17:01

Le fabricant de produits de soins oculaires Bausch Lomb perd du terrain mercredi matin à la Bourse de New York après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, que ne parviennent pas à totalement compenser des perspectives meilleures que prévu pour 2026. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre abandonnait autour de 0,7% dans des marchés d'actions américains largement haussiers.

Le groupe canadien a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2025, soit une hausse de 10%, dont une croissance de 7% à taux de changes constants.

Son bénéfice opérationnel s'est élevé à 112 millions de dollars, contre 87 millions de dollars un an plus tôt, pour un profit net ajusté en hausse à 115 millions de dollars, contre 89 millions au 4ème trimestre.

Ramené par action, le bénéfice ressort à 32 cents, bien en-dessous du consensus qui s'était établi à 36 cents.

Dans son communiqué, le groupe basé dans l'Ontario dit surtout vouloir retenir l'amélioration significative de sa marge d'exploitation, passée de 6,8% à 8% d'une année sur l'autre, signe selon lui de sa grande discipline financière.

Bausch Lomb, qui fabrique également des chirurgicaux tels que des lentilles intraoculaires et des dispositifs ophtalmiques, a déclaré prévoir pour 2006 un chiffre d'affaires compris entre 5,375 et 5,475 milliards de dollars, soit une hausse de 5% à 7% à change constants, là où le consensus visait jusqu'ici 5,38 milliards.

Son Ebitda ajusté est quant à lui attendu entre 1 et 1,05 milliard de dollars cette année, à comparer avec 891 millions de dollars en 2024.

