Bausch Lomb en léger repli à Wall Street après des résultats trimestriels mitigés
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 17:01
Le groupe canadien a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2025, soit une hausse de 10%, dont une croissance de 7% à taux de changes constants.
Son bénéfice opérationnel s'est élevé à 112 millions de dollars, contre 87 millions de dollars un an plus tôt, pour un profit net ajusté en hausse à 115 millions de dollars, contre 89 millions au 4ème trimestre.
Ramené par action, le bénéfice ressort à 32 cents, bien en-dessous du consensus qui s'était établi à 36 cents.
Dans son communiqué, le groupe basé dans l'Ontario dit surtout vouloir retenir l'amélioration significative de sa marge d'exploitation, passée de 6,8% à 8% d'une année sur l'autre, signe selon lui de sa grande discipline financière.
Bausch Lomb, qui fabrique également des chirurgicaux tels que des lentilles intraoculaires et des dispositifs ophtalmiques, a déclaré prévoir pour 2006 un chiffre d'affaires compris entre 5,375 et 5,475 milliards de dollars, soit une hausse de 5% à 7% à change constants, là où le consensus visait jusqu'ici 5,38 milliards.
Son Ebitda ajusté est quant à lui attendu entre 1 et 1,05 milliard de dollars cette année, à comparer avec 891 millions de dollars en 2024.
Valeurs associées
|17,410 USD
|NYSE
|-1,80%
A lire aussi
-
Les négociations commerciales se déroulent "exactement comme les autres années", a assuré mercredi le PDG de Carrefour , Alexandre Bompard, fustigeant les propos "pas totalement responsables" de l'Ania, lobby agroalimentaire qui a accusé les supermarchés de "détruire" ... Lire la suite
-
Jeux paralympiques 2026 : les responsables ukrainiens boycottent à cause de la participation de la Russie
L'Ukraine a annoncé mercredi que ses responsables boycotteraient les évènements officiels des Jeux paralympiques de Milan-Cortina en mars pour protester contre l'autorisation donnée à des athlètes russes et bélarusses de participer à cette compétition sous leurs ... Lire la suite
-
La banque américaine Citigroup a annoncé mercredi la finalisation de la cession d'AO Citibank, entité regroupant tous ses actifs en Russie, à la société russe Renaissance Capital après obtention des dernières autorisations réglementaires. L'établissement avait ... Lire la suite
-
Sanae Takaichi a été officiellement reconduite dans ses fonctions de Première ministre par le Parlement japonais mercredi après sa victoire écrasante aux élections législatives du 8 février, avec pour priorités le budget et les questions de défense. Mme Takaichi, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer