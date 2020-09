Bausch + Lomb, une société mondiale leader en santé oculaire, et Nicox S.A., société internationale spécialisée en ophtalmologie, annoncent aujourd'hui l'approbation règlementaire de VYZULTA® (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% en Ukraine. VYZULTA est désormais approuvé pour commercialisation dans sept pays : l'Argentine, le Canada, Hong Kong, le Mexique, Taiwan, l'Ukraine et les États-Unis. Au Canada, VYZULTA bénéficie désormais d'un remboursement public dans le cadre du programme "Non-Insured Health Benefits" dans les provinces d'Alberta, de Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et Labrador et Nouvelle-Écosse. Ces provinces rejoignent l'Ontario qui a mis VYZULTA à la disposition des patients en décembre 2019. Par ailleurs, en raison d'une modification, plus tôt cette année, du régime de remboursement aux États-Unis, la couverture Medicare Part D de VYZULTA a été augmentée, passant d'environ 30% à environ 45% . VYZULTA est indiqué aux Etats-Unis pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.