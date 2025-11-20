 Aller au contenu principal
Bath & Body Works revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison de la faible demande de bougies et de parfums
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bath & Body Works BBWI.N a réduit son bénéfice annuel et ses prévisions de ventes jeudi, signalant une faible demande pour ses bougies parfumées et ses parfums parmi les acheteurs à court d'argent et des coûts croissants, ce qui a fait chuter les actions de 15% dans les échanges de pré-marché. L'entreprise s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2025 diminue de quelques chiffres, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance comprise entre 1,5 % et 2,7 %. Elle a réduit sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice 2025 à au moins 2,87 dollars, contre une fourchette de 3,35 à 3,60 dollars précédemment prévue.

Valeurs associées

BATH&BODY WORKS
21,025 USD NYSE -0,28%
