Bath & Body Works progresse grâce à une amélioration de ses résultats trimestriels, mais ses prévisions de ventes annuelles sont décevantes

4 mars - ** Les actions de Bath & Body Works BBWI.N ont augmenté de 5 % à 23,27 $ avant le marché ** Dépasse les estimations de ventes et de bénéfices grâce à une forte demande durant le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, en raison d'un marketing et de promotions accrus

** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 2,72 milliards de dollars contre 2,62 milliards de dollars estimés; BPA ajusté de 2,05 dollars contre 1,77 dollars estimés

** Prévisions de baisse du chiffre d'affaires net annuel de 2,5 % à 4,5 %, par rapport aux estimations de baisse de 1,9 %

** L'action a chuté de 48 % en 2025