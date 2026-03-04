 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bath & Body Works prévoit une baisse plus marquée de ses ventes annuelles en raison de la faiblesse des dépenses
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 4, le contexte aux paragraphes 7, 9 et 10, le commentaire du directeur général au paragraphe 8)

La société Bath & Body Works BBWI.N a prévu mercredi une baisse plus importante de ses ventes annuelles que ne le prévoyait Wall Street, les consommateurs soucieux de leur budget réduisant leurs dépenses pour ses bougies parfumées et ses parfums coûteux.

Les actions de la société, qui ont perdu près de la moitié de leur valeur l'année dernière, étaient en hausse d'environ 5 % avant la mise sur le marché, après avoir annoncé des résultats positifs pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Les consommateurs qui ont du mal à joindre les deux bouts en raison de l'augmentation du coût de la vie et de la faiblesse du marché de l'emploi ont réduit leurs dépenses en produits non essentiels coûteux, ce qui a porté préjudice à des entreprises telles que Bath & Body Works.

Bath & Body Works, dont le siège se trouve dans l'Ohio, s'attend à ce que ses ventes nettes annuelles diminuent de 2,5 % à 4,5 %, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 1,9 %, d'après les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 2,40 et 2,65 dollars par action, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux estimations de 2,56 dollars.

Toutefois, l'entreprise a réussi à augmenter la demande pendant le trimestre des fêtes de fin d'année, qui est très important, grâce à des efforts accrus en matière de marketing et de promotion.

Dans le cadre du plan de transformation "No-Regret Moves" du directeur général Daniel Heaf, Bath & Body Works s'est concentré sur la fidélisation, l'amélioration de sa plateforme numérique et la relance de ses marques par le biais du marketing, de l'emballage et de la distribution.

"Nous progressons, mais les transformations de cette ampleur prennent du temps. Nous entreprenons une évolution complète de notre entreprise, de bout en bout", a déclaré M. Heaf.

Afin de séduire un plus grand nombre de consommateurs et de s'imposer sur un marché de détail très concurrentiel, l'entreprise a récemment lancé ses produits sur la plateforme du géant du commerce électronique Amazon aux États-Unis.

En novembre de l'année dernière, l'entreprise a déclaré qu'elle redimensionnerait ses produits et se retirerait de certaines catégories non essentielles, notamment les produits capillaires et les produits de soins pour hommes, au premier semestre 2026, afin de se recentrer sur ses activités clés.

Bath & Body Works a enregistré des ventes trimestrielles de 2,72 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 2,62 milliards de dollars.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 2,05 dollars par action, dépassant les estimations de 1,77 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 janvier.

Valeurs associées

BATH&BODY WORKS
22,440 USD NYSE +1,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée s'élève dans la zone pétrolière de Fujairah dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran
    Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:45 

    Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des ‌bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en ​raison notamment des perturbations ... Lire la suite

  • Le Coin des Experts : conditions de cotation
    Le Coin des Experts : conditions de cotation
    information fournie par SG Bourse 04.03.2026 13:37 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Cette semaine ... Lire la suite

  • Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné, à Stuttgart le 26 novembre 2025, en Allemagne ( AFP / Silas Stein )
    Avec le "Made in Europe", Bruxelles veut accélérer la lutte pour la réindustrialisation
    information fournie par AFP 04.03.2026 13:36 

    Un changement de cap économique : Bruxelles a dévoilé mercredi des propositions en faveur du "Made in Europe", visant à réindustrialiser le continent et à mieux résister à la concurrence chinoise, après des mois de discussions animées au sein des 27. La loi dite ... Lire la suite

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York
    Wall Street vue en petite hausse, l'attention est sur l'Iran
    information fournie par Reuters 04.03.2026 13:31 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à ‌mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank