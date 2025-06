BAT: vers un 1er semestre légèrement supérieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - Alors que British American Tobacco (BAT) achèvera son 1er semestre comptable le 31 juillet, le groupe anticipe des résultats semestriels légèrement supérieurs à ses prévisions initiales, avec une croissance attendue de 1 à 2 % du chiffre d'affaires annuel 2025, soutenue par une progression de 1,5 à 2,5 % du résultat opérationnel ajusté.



Aux États-Unis, la société prévoit un retour à la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice dès le S1, grâce à la performance de Natural American Spirit, Lucky Strike et du lancement réussi de Velo Plus.



En revanche, le segment Vapour reste pénalisé par la prolifération de produits illicites aux États-Unis et au Canada.



BAT prévoit une croissance modeste des revenus des Nouveaux Produits au S1, avec une accélération au S2 grâce aux innovations produits. Hors impact nord-américain, la croissance annuelle de ce segment atteindrait des niveaux à deux chiffres.



La génération de trésorerie reste solide, avec une conversion attendue de plus de 90 % et une réduction ciblée du levier financier à 2,0-2,5x d'ici fin 2026.



Le programme de rachat d'actions a été relevé à 1,1 milliard £ pour 2025, confirmant l'engagement de BAT envers une allocation équilibrée du capital et une rémunération durable des actionnaires.







Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 3 345,500 GBX LSE +0,10%