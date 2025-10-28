BAT suspend le lancement d'un produit de vapotage non homologué aux États-Unis, alors que la FDA accélère son action

(Ajout des commentaires de la FDA aux paragraphes 14-15 et 21-22) par Emma Rumney

LONDRES, 28 octobre - British American Tobacco a déclaré avoir mis en pause un projet pilote de lancement d'un vaporisateur jetable non homologué aux États-Unis, alors que la Food and Drug Administration (FDA) s'apprête à sévir contre les produits non réglementés et à accélérer l'octroi de licences.

Le revirement de BAT BATS.L , qui n'avait pas été signalé auparavant, révèle la complexité de la bataille à laquelle les grandes sociétés de tabac sont confrontées pour concurrencer une vague de produits non réglementés, provenant en grande partie de Chine, qui ont réduit les bénéfices sur le marché américain des produits de substitution au tabac, d'une valeur de 22 milliards de dollars.

L'entreprise fabrique également les cigarettes Lucky Strike et Dunhill.

Le fabricant de Marlboro, Philip Morris International

PM.N , a déclaré en septembre qu'il était prêt à faire la même chose avec des versions de sa marque de sachets de nicotine Zyn.

Reynolds American, filiale de BAT, va pour l'instant suspendre le lancement pilote de Vuse One, qu'elle a acquis en avril, a déclaré un porte-parole à Reuters, après que la filiale américaine a présenté des plans pour le lancement sans l'autorisation de la FDA au début de l'année.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un projet pilote, ce plan a marqué un tournant dans l'approche des grandes sociétés de tabac à l'égard des règles de la FDA qui, selon l'industrie, entravent leur capacité concurrentielle, et a suscité un grand intérêt parmi les investisseurs, les rivaux et les autorités de réglementation.

"Le lancement pilote prévu de Vuse One dans certains États a été reporté", a déclaré le porte-parole de Reynolds, ajoutant que l'entreprise se concentrerait sur son portefeuille existant, y compris un sachet de nicotine déjà en vente sans l'approbation de la FDA.

LE "PLAN A" DE PMI: S'EN TENIR AUX RÈGLES

Depuis des années, les fabricants de tabac font pression sur le gouvernement américain et sur la FDA pour éliminer le marché florissant des vapes non homologuées, souvent aux arômes fruités ou sucrés et importées de Chine.

Ils font également pression pour que soit réformé le système d'octroi des licences nécessaires à la vente de nouveaux produits à base de nicotine mis en place par la FDA, qui, dans certains cas, fait attendre les entreprises pendant des années avant d'obtenir une autorisation et, le plus souvent, aboutit à un rejet.

La FDA a récemment intensifié les raids sur les vapes non autorisées et ciblé les entreprises de la chaîne d'approvisionnement. Elle a également lancé un projet pilote visant à tester une procédure de demande simplifiée.

Jacek Olczak, directeur général de PMI, a déclaré à Reuters la semaine dernière que son "plan A" consistait à respecter les règles, puisque la FDA avait indiqué qu'elle accélérerait les demandes. Il espère que PMI n'aura pas à lancer un produit sans autorisation.

"Il est clair que mon scénario préféré est de rester dans le cadre dicté par la FDA", a-t-il déclaré après la publication des résultats de PMI .

Altria MO.N , qui fabrique et vend la marque Marlboro aux États-Unis, prévoit toutefois de procéder au lancement test d'une version actualisée de sa marque de sachets de nicotine On! à l'automne, et le produit est déjà disponible en ligne, a déclaré un porte-parole, bien qu'il ne dispose pas d'une licence de la FDA.

LA VENTE DE PRODUITS SANS LICENCE EST ILLÉGALE

La FDA a déclaré à Reuters qu'elle avait connaissance d'informations selon lesquelles un petit nombre de fabricants avaient l'intention d'introduire de nouveaux produits du tabac aux États-Unis sans autorisation.

"L'agence prend ces questions au sérieux", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle avait pris contact publiquement avec certains fabricants et détaillants et qu'elle continuerait à surveiller leurs actions.

Dans une lettre inédite, la FDA a écrit à Reynolds le 17 septembre pour lui signaler que la vente de nouveaux produits à base de nicotine sans autorisation était illégale et lui a demandé de fournir des informations sur les ventes de Vuse One qui avaient déjà eu lieu.

Reynolds a déclaré à Reuters que la décision de reporter son projet pilote n'était pas liée à l'avertissement et qu'elle avait été prise avant la lettre.

"Nous mettrons Vuse One sur le marché au moment opportun", a déclaré le porte-parole.

Bien que salués par l'industrie, les projets de la FDA visant à rationaliser les applications ont suscité des inquiétudes. Six groupes de pression, dont la Campaign for Tobacco-Free Kids et l'American Lung Association, ont écrit à la FDA en octobre pour lui signaler que les détails du programme pilote , rapportés par Reuters, étaient inquiétants.

Le projet pilote "semble s'écarter nettement du processus d'évaluation rigoureux de l'agence", ont-ils déclaré.

Bret Koplow, directeur par intérim du centre des produits du tabac de la FDA, a déclaré que les évaluations de la FDA resteraient rigoureuses et conformes à la législation américaine dans le cadre du programme pilote.

Dans une déclaration en réponse à la lettre des militants, il a déclaré que le programme constituait une occasion intéressante d'explorer des processus plus efficaces.