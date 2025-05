BAT: pourrait céder une partie de sa participation dans ITC information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) annonce 'prendre note' des récentes spéculations concernant une éventuelle cession d'une partie de sa participation dans ITC Limited (ITC).



BAT confirme qu'elle étudie la possibilité de céder une petite partie de sa participation dans ITC par le biais d'une opération sur le marché.



Il n'existe aucune certitude quant à la réalisation d'une telle opération, ni quant aux modalités d'une éventuelle transaction, souligne BAT qui précise qu'une nouvelle annonce sera faite en temps utile, si cela s'avère approprié.







Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 3 331,500 GBX LSE -0,10%