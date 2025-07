BAT: le résultat net approche des 4,5 Mds£ au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 17:30









(Zonebourse.com) - British American Tobacco (BAT) a publié ses résultats semestriels pour le 1er semestre 2025, marqués par une progression du résultat net de 0,4 % à 4,49 Mds£, malgré un contexte de change défavorable et des défis réglementaires en Asie-Pacifique.



Le chiffre d'affaires s'établit à 12,07 Mds£, en baisse de 2,2 % en données publiées, mais en hausse de 1,8 % à taux de change constants. Le résultat opérationnel ajusté (hors impact Canada et à change constant) progresse de 1,9 % à 5,44 Mds£, soutenu par une amélioration du mix prix/produit, notamment aux États-Unis et en AME, tandis que la zone APMEA recule de 12,3 %.



Le bénéfice par action dilué ressort à 203,6 pence, en hausse de 1,6 %, tandis que le BPA ajusté (hors Canada et à taux constants) grimpe de 1,7 % à 162,1 pence.

Le free cash-flow avant dividendes chute de 42,1 % à 1,23 Md£, impacté par des décalages de paiements fiscaux et des sorties liées aux litiges.



Les revenus des nouvelles catégories (produits sans combustion) sont en légère hausse à 1,65 Md£ (+2,4 % à taux constants), représentant 18,2 % du chiffre d'affaires du groupe. Le segment Modern Oral s'affirme comme principal moteur de croissance (+40,6 % à taux constants), avec une forte dynamique aux États-Unis et en Europe.



Tadeu Marroco, CEO, déclare : ' Notre performance semestrielle est légèrement supérieure aux attentes. [...] Je suis très satisfait de nos résultats aux États-Unis, où le chiffre d'affaires et les bénéfices sont en hausse pour la première fois depuis 2022. '



BAT confirme ses objectifs annuels, visant une croissance du chiffre d'affaires entre 1 et 2 %, une progression du résultat opérationnel ajusté (hors Canada) de 1,5 à 2,5 %, et un cash conversion supérieur à 90 %. Le programme de rachat d'actions a été relevé de 200 M£ à 1,1 Md£.



Le titre gagne près de 1,3% à Londres.





