BAT: lance glo Hilo, nouveau produit chauffant premium information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - BAT annonce que glo Hilo, son nouveau dispositif de tabac chauffé haut de gamme, sera commercialisé à partir du 9 juin 2025 à Sendai, au Japon, accompagné des consommables exclusifs virto.



Ce dispositif se distingue par sa technologie Turbostart, qui chauffe les bâtonnets en cinq secondes grâce à un élément en quartz combinant chauffage résistif et infrarouge.



Pour accompagner ce lancement, BAT introduit également l'application Myglo, permettant de personnaliser l'appareil, suivre son usage, le localiser ou le verrouiller.



Selon BAT, les bâtonnets virto, disponibles en huit saveurs, offrent une structure optimisée pour un transfert de chaleur précis et une meilleure expérience gustative.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 3 531,000 GBX LSE +0,09%