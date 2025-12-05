BAT cède 9% du capital d'ITC Hotels pour 38,2 milliards de roupies indiennes
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:37
Le groupe précise que ces fonds contribueront à ramener l'endettement net ajusté dans sa fourchette cible de 2 à 2,5 fois l'EBITDA ajusté (corrigé du périmètre canadien) d'ici fin 2026.
À l'issue de cette opération, BAT conserve une participation d'environ 6,3% dans ITC Hotels.
Le titre BAT évolue en très léger repli ce matin (-0,1%) mais enregistre une progression impressionnante de 50% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|4 336,500 GBX
|LSE
|-0,13%
A lire aussi
-
Quatre personnes ont été tuées lors d'une nouvelle frappe américaine dans le Pacifique contre un bateau de narcotrafiquants présumés, selon l'armée américaine, qui a dû répondre à des questions de plus en plus vives du Congrès sur la légalité de sa stratégie dans ... Lire la suite
-
Airbus a déclaré vendredi avoir livré 72 avions en novembre, en baisse sur un mois et sur un an, portant son total d'appareils livrés depuis le début de l'année à 657, tandis que l'objectif annuel du constructeur aéronautique est fixé à 790. Le total d'avions livrés ... Lire la suite
-
Le patron du géant japonais des communications, lancé à corps perdu dans la course à l'intelligence artificielle, a envisagé un futur où les superintelligences dépasseraient sans commune mesure les capacités du cerveau humain. "Elles seront 10.000 fois plus intelligentes ... Lire la suite
-
par Rene Wagner et Maria Martinez La reprise économique de l'Allemagne restera modérée l'année prochaine en raison des difficultés des exportations et du ralentissement du commerce mondial, selon les prévisions de l'Institut économique allemand (IW) dont Reuters ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer