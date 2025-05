BAT: a finalisé la cession de 2,5% du capital d'ITC information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 09:49









(CercleFinance.com) - British American Tobacco annonce avoir finalisé la cession de 313 millions d'actions ordinaires d'ITC Limited, représentant environ 2,5 % du capital d'ITC, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. L'opération a généré un produit net de 121 milliards de roupies indiennes (environ 1,05 milliard de livres sterling).



Conformément à son annonce du 27 mai 2025, le Groupe précise que cette transaction vise à renforcer sa flexibilité financière afin de soutenir sa transformation, réduire son endettement et améliorer les rendements pour les actionnaires.



Le produit net de la cession servira également à augmenter de 200 millions de livres sterling son programme de rachat d'actions lancé le 18 mars 2024, portant le montant total à 1,1 milliard de livres pour 2025.





