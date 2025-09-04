BASTIDE : Objectif de chiffre d'affaires 2024-2025 atteint // Chiffre d'affaires 2024-2025 des activités poursuivies : 491 M EUR en hausse de +8% (561 M EUR hors impact des cessions)

Caissargues, le 4 septembre 2025

Le Groupe Bastide publie son chiffre d'affaires annuel 2024-2025. Conformément à la norme IFRS 5, le chiffre d'affaires publié concerne exclusivement les activités poursuivies et n'intègre plus le chiffre d'affaires du périmètre cédé ou en cours de cession (CICA Plus, Medsoft, Cicadum, Dyna Médical, Dorge et Baywater). Pour assurer une bonne comparabilité avec l'exercice précédent, le groupe présente un chiffre d'affaires 2023-2024 retraité du même périmètre.

En M€ 2023-2024 publié 2023-2024 retraité (IFRS 5) 2024-2025

publié (IFRS 5) Var. CA T1 125,9 106,1 116,8 +10,0% CA T2 134,6 114,5 124,0 +8,4% CA T3 134,7 117,3 125,1 +6,7% CA T4 134,5 117,0 125,3 +7,1% CA annuel 529,7 455,0 491,2 +8,0%

Pour faciliter la comparaison, le chiffre d'affaires 2023-2024 est retraité des activités non poursuivies (IFRS5). Voir en annexes.

La comparabilité du chiffre d'affaires avec la guidance donnée en début d'exercice avant les cessions de l'exercice est précisée également dans le tableau suivant. Le Groupe est parfaitement en ligne avec ses objectifs.

En M€ Activités poursuivies Activités non poursuivies Total Guidance CA annuel 491,2 69,5 560,7 Au moins 560

Chiffre d'affaires publié au 4 ème trimestre 2024-2025

Le Groupe Bastide maintient une excellente dynamique de son activité au 4 ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 125,3 M€ en croissance de 7,1% et de +7,2% [1] en organique .

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie-Diabète) (61% de l'activité) maintiennent une croissance organique solide de +9,9% malgré une baisse tarifaire de 5% enregistrée sur le segment de l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2025 . L'activité « Maintien à Domicile » (39% de l'activité) enregistre une croissance organique de +3,1% au 4 ème trimestre.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel publié à 491,2 M€, soit une hausse de +8,0% entièrement portée par la croissance organique. Le Groupe confirme ainsi sa très bonne dynamique de croissance et sa capacité à surperformer ses marchés.

Répartition du chiffre d'affaires annuel 2024-2025 publié

Maintien à domicile : le chiffre d'affaires ressort à 191,8 M€, en hausse de +4,3% en données publiées et à périmètre constant.

En collectivités , le Groupe Bastide affiche un chiffre d'affaires de 85,3 M€, en hausse de +5,3% confirmant la solidité de se son positionnement. L'activité bénéficie d'une excellente dynamique sur les activités locatives à plus forte rentabilité, sur lesquelles le Groupe concentre ses efforts.

, le Groupe Bastide affiche un chiffre d'affaires de 85,3 M€, en hausse de +5,3% confirmant la solidité de se son positionnement. L'activité bénéficie d'une excellente dynamique sur les activités locatives à plus forte rentabilité, sur lesquelles le Groupe concentre ses efforts. En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'élève à 106,5 M€, en hausse de +3,5% soutenue par l'activité en Magasins, en croissance de +4,1%, grâce à une croissance solide sur les activités locatives et une reprise des ventes pures. Pour rappel, dans le cadre d'une stratégie d'optimisation du réseau de magasins et de réorganisation avec les franchisés, deux magasins ont été fermés au cours du second semestre 2023-2024 et un troisième a été vendu à un franchisé au cours du premier trimestre 2024-2025.

Avec un chiffre d'affaires de 160,3 M€ en croissance de +12,6% (+12,8% en organique), l'activité « Respiratoire », poursuit son excellente performance et représente 54% des prestations de santé à domicile. Le Groupe continue d'augmenter ses parts de marché en France. Le Canada reste bien orienté avec une croissance de près de 15% sans bénéficier encore pleinement de l'extension territoriale obtenue en Colombie Britannique. Oxystore, en Italie, affiche une excellente dynamique.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie-Diabète » affiche un chiffre d'affaires de 139,2 M€, en hausse de +8,1% portée notamment par les gains de parts de marché des activités Diabète.

Objectif de rentabilité 2024-2025 et perspectives 2025-2026

Compte tenu de la bonne performance enregistrée sur le quatrième trimestre, l'objectif d'une marge opérationnelle courante de 9,1% sur le périmètre global est confirmé pour l'exercice 2024-2025.

Par ailleurs, les cessions récemment annoncées (incluant Baywater mais aussi Dorge Medic et Dyna Médical en Belgique, Medsoft et Cicadum en France), toutes réalisées en numéraire, seront finalisées au 1 er semestre 2025-2026 et permettront au Groupe Bastide de réduire significativement l'endettement net, de diminuer le poids des frais financiers et de ramener le levier financier (post IFRS 16) en dessous de 3x, comparé au ratio de 3,48x enregistré au 31 décembre 2024.

Pour l'exercice 2025-2026, le Groupe confirme qu'il franchira le cap des 500 M€ de chiffre d'affaires sur ses activités poursuivies soutenu par la bonne dynamique organique et malgré l'impact des baisses tarifaires sur le segment de l'apnée du sommeil. L'objectif précis sera communiqué lors de la publication des résultats annuels 2024-2025 fin octobre.

PROCHAINE PUBLICATION :

Résultats annuels 2024-2025 le mercredi 22 octobre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

ANNEXE

En M€ 2023-2024 2024-2025 Chiffre d'affaires publié 529,7 491,2 Impact des acquisitions réalisés sur 2023-2024 - Sortie du périmètre Distrimed depuis décembre 2023 -5,4 Fermeture des magasins -1,4 Activités non poursuivies -68,0 Chiffre d'affaires retraité 455,0

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2023-2024 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés