BASTIDE : Mise à disposition du RFA 2024-25

|Mise à disposition du Rapport financier annuel au 30 juin 2025
Caissargues, le 31 octobre 2025
Le Groupe Bastide annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 30 juin 2025.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet www.bastide-groupe.fr dans la rubrique « Investisseurs », section « Documentation », rubrique « Rapports financiers ».
PROCHAINE PUBLICATION :
Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026
Le jeudi 13 novembre 2025 après bourse
A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical
Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).
CONTACTS
|Groupe Bastide
|Actus Finance
|
Vincent Bastide/Olivier Jourdanney
T. +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastide-groupe.fr
|
Analystes-Investisseurs
Hélène de Watteville
T. +33 (0)1 53 67 36 33
|
Presse – Médias
Déborah Schwartz
T. +33 (0)1 53 67 36 35
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94965-mise-a-disposition-du-rfa-2024-25.pdf
