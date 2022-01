BASTIDE : Groupe Bastide annonce la nomination de Jean-Claude Brdenk comme Directeur Général Adjoint en charge des Opérations et du Développement

Caissargues, le 4 janvier 2022 – 8h00 – Bastide Le Confort Médical (Euronext Paris Compartiment B: BLC, FR0000035370) , spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile , annonce ce jour la nomination de Jean-Claude Brdenk au poste de Directeur Général Adjoint en charge des Opérations et du Développement.

Vincent Bastide, Président Directeur Général de Bastide Le Confort Médical , déclare:« Je suis ravi d'accueillir Jean-Claude Brdenk en tant que Directeur Général Adjoint en charge des Opérations et du Développement de Groupe Bastide. Jean-Claude apporte au Groupe plus de vingt années d'expérience au plus haut niveau et à l'international dans les secteurs du sanitaire au médico-social en comprenant également le maintien et la prestation de soins à domicile. Sa connaissance élargie de ces secteurs, couplée à son vaste savoir-faire pour le développement de sociétés à l'international, seront des atouts solides pour conduire le développement stratégique et l'internationalisation de Bastide. Ayant déjà fait ses preuves en tant qu'artisan du développement d'un grand groupe français, j'ai toute confiance en ses capacités pour renforcer notre position de leader et accroître la croissance rentable que nous délivrons depuis des années. »

Avant de rejoindre le Groupe Bastide, Jean-Claude Brdenk, âgé de 54 ans, a occupé pendant plus de onze ans la fonction de Directeur Général Délégué en charge de l'Exploitation au sein du groupe ORPEA, un des principaux acteurs de la prise en charge globale de la dépendance. Il y dirigeait l'exploitation des établissements du groupe dans l'ensemble des pays où celui-ci est implanté, aussi bien en Europe qu'en Chine et en Amérique latine. Entre juillet 1997 et mars 2010, M. Brdenk officiait au sein du même groupe en qualité de directeur d'exploitation. Au travers de ces deux postes, il a activement contribué au développement international d'ORPEA et à la structuration de ces activités et équipes. Avant ces fonctions, Jean-Claude Brdenk a passé 4 ans au sein du Cabinet IMR (Institute of Management Resources) où il était consultant en organisation. Il a par ailleurs occupé, jusque fin 2021, la position de vice-président du Syndicat National des Établissements & Résidences Privés et Services d'Aide à Domicile pour Personnes Âgées (Synerpa), premier syndicat des maisons de retraite privées en France. Jean-Claude Brdenk est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG Paris).

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe BASTIDE est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de service (location et vente) de Dispositifs Médicaux. Présent dans 5 pays, BASTIDE développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. BASTIDE est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

